Polícia Penal prende mulher que tentava entrar com drogas na PCE Uma mulher de 24 anos foi presa neste sábado (01.2), pela Polícia Penal, ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE)... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 24 anos foi presa neste sábado (01.2), pela Polícia Penal, ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) com quatro pacotes de maconha e dois de fumo. O caso aconteceu por volta de 11h40. A mulher estava com a carteira de visitante como esposa de um detento da PCE. Ao passar pelo aparelho de scanner corporal na entrada da unidade penitenciária, as imagens mostraram que ela estava com objetos não identificados nas nádegas e nos seios. Para mais detalhes sobre essa ocorrência e outras prisões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: NOTA DE PESAR

Homem é preso em flagrante com simulacro, porções de maconha e cocaína em Paranatinga

Governador e pilotos fazem pré-teste da pista de kart do Parque Novo Mato Grosso