Polícia Penal prende mulher que tentou entrar em unidade prisional com drogas nas partes íntimas Uma mulher de 36 anos foi presa nesta quinta-feira (13.1), por volta das 9 horas, ao tentar entrar no Centro de Ressocialização de...

Uma mulher de 36 anos foi presa nesta quinta-feira (13.1), por volta das 9 horas, ao tentar entrar no Centro de Ressocialização de Várzea Grande (CRVG) com drogas. A mulher foi até a unidade prisional para visitar o marido. Porém, a policial penal percebeu que ela estava excessivamente nervosa e a abordou. Ao ser questionada, a mulher espontaneamente retirou um “pacote” com maconha de suas partes íntimas, protegido por um preservativo, e entregou à policial penal. A droga foi apreendida e encaminhada, junto à mulher, para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, onde o caso foi registrado como tráfico ilícito de drogas.

