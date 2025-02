Polícia Penal realiza treinamento de inteligência emocional para servidores, familiares e reeducandos ¿A Polícia Penal realiza, entre 12 e 15 de fevereiro, um curso intensivo do Método CIS, conhecido como o maior treinamento de inteligência... Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 15/02/2025 - 14h26 ) twitter

¿A Polícia Penal realiza, entre 12 e 15 de fevereiro, um curso intensivo do Método CIS, conhecido como o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, para reeducandos e servidores da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, de Água Boa, ou familiares dos policiais penais. Foram formadas três turmas, sendo duas de 20 alunos cada apenas com reeducandos, cujas aulas estão ocorrendo dentro da penitenciária; e uma terceira turma com servidores, cônjuges e filhos. As aulas para este último grupo ocorrem no Fórum de Água Boa.

Saiba mais sobre como o Método CIS pode transformar vidas e impactar positivamente diversas áreas no nosso parceiro Momento MT.

