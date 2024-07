Polícia prende autor de roubo e recupera celular de vítima em Barra do Garças

O autor de um roubo ocorrido na região central de Barra do Garças foi preso em flagrante em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada no sábado (06.07), logo após o crime. A ação resultou na recuperação do aparelho celular subtraído da vítima.

