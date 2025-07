Policiais civis reforçam efetivo nas delegacias no interior do Estado

Os 125 novos servidores da Polícia Civil de Mato Grosso, recém-formados no Curso Técnico Profissional ministrado pela Acadepol, receberam as portarias com os locais de lotação para as delegacias do interior do estado. O reforço do efetivo, dentre 28 delegados, 23 escrivães e 69 investigadores, faz parte das medidas integradas do Governo do Estado para combater as facções criminosas.

