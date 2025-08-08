Policiais da Força Tática ajudam a salvar a vida de bebê de um ano engasgado em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional salvaram um bebê, de um ano de idade, vítima de um engasgamento, na noite...

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional salvaram um bebê, de um ano de idade, vítima de um engasgamento, na noite desta quinta-feira (7.8), em Rondonópolis. Os policiais realizaram diversas manobras e reanimaram a criança, que estava sem sinais de vida.

