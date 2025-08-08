Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Policiais da Força Tática ajudam a salvar a vida de bebê de um ano engasgado em Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional salvaram um bebê, de um ano de idade, vítima de um engasgamento, na noite...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional salvaram um bebê, de um ano de idade, vítima de um engasgamento, na noite desta quinta-feira (7.8), em Rondonópolis. Os policiais realizaram diversas manobras e reanimaram a criança, que estava sem sinais de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre esse heroico salvamento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.