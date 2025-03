Policiais do Bope detonam quatro granadas localizadas em residência de Sinop Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreenderam, nesta sexta-feira (07.3), quatro granadas durante deflagração... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h26 ) twitter

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreenderam, nesta sexta-feira (07.3), quatro granadas durante deflagração da Operação Destino Final, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Sinop (a 500 km de Cuiabá). Na ação, uma mulher, de 34 anos, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de integrar uma facção criminosa. A Operação Destino Final tinha como objetivo identificar motoristas de aplicativo que realizavam o transporte de drogas, armas e dinheiro de uma facção criminosa no município. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Sinop e em Cuiabá. As investigações apontaram que os motoristas não eram acionados via aplicativo e que, no período aproximado de um ano, transportaram cerca de 40 kg de cocaína. Revelaram também que um dos alvos da operação, uma mulher que mora em Sinop, agia como espécie de “coordenadora” dos motoristas. Durante as buscas na residência da suspeita, as equipes apreenderam quatro granadas e 50 munições .40. Diante dos fatos, uma equipe de explosivistas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para o recolhimento e desmantelamento do material explosivo. A Operação Destino Final contou com apoio, também, da Polícia Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Isenção de impostos do governo gera dúvidas sobre impactos no setor

