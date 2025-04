Policiais militares são homenageados por salvamento e resgate de crianças em Cuiabá Policiais militares que participaram do salvamento e resgate de uma recém-nascida e de uma criança de um ano e quatro meses, ocorridos... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h26 ) twitter

Policiais militares que participaram do salvamento e resgate de uma recém-nascida e de uma criança de um ano e quatro meses, ocorridos na semana passada, em Cuiabá, foram homenageados pelo deputado estadual Elizeu Nascimento (PL), nesta quarta-feira (16). O parlamentar entregou aos policiais moções de aplausos e uma medalha, em reconhecimento aos trabalhos desempenhados por eles em cada uma das situações. No dia 11 de abril, Ricardo Augusto de Oliveira Cruz e Ivan Barbosa dos Santos Carvalho, cabos do 3º Batalhão da Polícia Militar, faziam patrulhamento pelo bairro CPA 4, quando foram abordados por populares que relataram terem ouvido o choro de um bebê. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre esses atos heroicos! Leia Mais em Momento MT: Politec busca familiares de vítimas já sepultadas para conclusão de entrega de corpos

