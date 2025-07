Policiais mirins de Campos de Júlio visitam Aquário Municipal de Cuiabá Cerca de 40 alunos, com idades entre 12 e 16 anos, do Projeto PM Mirim de Campos de Júlio participaram de uma visita educativa ao Aquário...

Cerca de 40 alunos, com idades entre 12 e 16 anos, do Projeto PM Mirim de Campos de Júlio participaram de uma visita educativa ao Aquário Municipal Justino Malheiros, em Cuiabá. Coordenada pelo sargento da Polícia Militar, Márcio Rodrigues, a visita contou com a presença de professores e mães voluntárias do projeto. Recepcionados pelo secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, pela vereadora Baixinha Giraldelli e pela equipe técnica da Secretaria, os policiais mirins se encantaram com diversas espécies de peixes, como o pirarucu, tambaqui, pirarara, dourado, cachara, jaú, jundiá, entre outras.

