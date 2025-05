Policiais penais flagram marmitas com 22 pacotes de entorpecentes que iam para Raio 8 da PCE A equipe do Grupo de Intervenção Rápida da Polícia Penal flagrou na noite desta terça-feira (6.5), diversas marmitas com entorpecentes...

A equipe do Grupo de Intervenção Rápida da Polícia Penal flagrou na noite desta terça-feira (6.5), diversas marmitas com entorpecentes que seriam entregues a presos do raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) instaurou apuração para determinar como os entorpecentes foram colocados nas marmitas destinadas ao Raio 8.

