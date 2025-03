Policiais penais localizam pacote com 12 celulares e carregadores arremessado para dentro de penitenciária

Momento MT |Do R7

Policiais penais da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino, em Sinop, apreenderam diversos objetos ilícitos, na manhã desta quarta-feira (12.3), que foram arremessados pelo muro da unidade prisional. No pacote apreendido estavam ferramentas, como martelo e chave de fenda, e ainda cola, 12 celulares, 11 carregadores, isqueiros, papeis para cigarro e 23 embalagens com fumo. Os materiais foram jogados próximos à área do Raio 7.

