Policiais penais são alvos de operação do Gaeco em Juara

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deflagrou desta quarta-feira (18), na cidade de Juara (650 km de Cuiabá), a Operação “Arinos Sujo”, para cumprimento de ordens judiciais contra policiais penais que se beneficiavam do cargo público para obter vantagens financeiras na região de Juara. Durante as investigações, o Gaeco identificou que advogados da cidade eram responsáveis por receber os valores e lavar o dinheiro do grupo criminoso. Ao todo, a justiça determinou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, além da quebra de sigilo bancário de sete suspeitos, e o afastamento dos investigados de suas funções. Os suspeitos responderão por corrupção passiva, concussão, peculato e lavagem de dinheiro. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara da Comarca de Juara e são resultado de trabalho investigativo e de enfrentamento ao crime organizado em Mato Grosso pelo Ministério Público. O nome da operação faz referência ao Rio Arinos, localizado na região de Juara, onde os crimes foram cometidos. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereadores têm 10 leis sancionadas pelo prefeito em ato na Câmara de Cuiabá

