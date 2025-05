Policial penal é preso após ser flagrado deixando celulares em carceragem da Penitenciária Central Um policial penal foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7.5), pela Polícia Civil, após ser confirmado que ele levou para dentro... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h27 ) twitter

Um policial penal foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7.5), pela Polícia Civil, após ser confirmado que ele levou para dentro da Penitenciária Central do Estado um pacote com diversos aparelhos celulares. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira, quando uma equipe de plantão da Polícia Penal, durante vistoria na carceragem, encontrou em um tambor, uma garrafa descartável com vários celulares, carregadores e fones de ouvido. Ao analisar imagens do sistema de câmeras de segurança foi constatado que o policial penal, de 43 anos, havia deixado um objeto suspeito dentro do mesmo tambor, fato que coincidia com o local onde o material ilícito foi encontrado. Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Constituição e Justiça aprova suspensão de ação penal contra Delegado Ramagem

