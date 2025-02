Polícias Civil e Militar cumprem 28 mandados contra o tráfico de drogas em Barra do Garças Vinte e oito mandados judicais são cumpridos no município de Barra do Garças, pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar,...

Vinte e oito mandados judicais são cumpridos no município de Barra do Garças, pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, na Operação Pulso Firme, deflagrada nesta sexta-feira (14.2), com foco no combate ao tráfico de drogas e à receptação de produtos roubados e furtados.

