Polícias Civil e Militar desarticulam ponto de distribuição de drogas em Marcelândia

Um homem que mantinha um ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes foi preso em flagrante, no sábado (18.01), em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, no município de Marcelândia. O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. As equipes policiais iniciaram as investigações após diversas denúncias sobre uma chácara no Assentamento funcionava um ponto de guarda e destruição de entorpecentes. Segundo informações, o morador do local trabalhava como guardador da droga para traficantes conhecidos da região.

