Polícias Civil e Militar fecham principal ponto de venda de drogas de Marcelândia

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Marcelândia (535 km de Cuiabá), e a Polícia Militar fecharam, nesta segunda-feira (24.2), o principal ponto de venda de drogas da cidade. A mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e outras três pessoas foram conduzidas por uso de entorpecentes. A ação integra os trabalhos do Programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, para combate à atuação de facções criminosas.

Saiba mais sobre essa importante operação no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: