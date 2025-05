Polícias Civil e Militar prendem autor de duplo homicídio e roubo em menos de quatro horas após crimes

As Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante, neste domingo (18.5), um homem de 33 anos, suspeito de ser autor de um duplo homicídio em uma propriedade rural de Marcelândia. A prisão ocorreu menos de quatro horas depois do crime. Após matar as vítimas, o suspeito passou a noite bebendo e jogando com amigos em um bar do município, onde foi localizado e preso.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: