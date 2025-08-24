Polícias Civil e Militar prendem autor de duplo homicídio em General Carneiro
Um dos autores do duplo homicídio que vitimou um casal no início do mês de agosto, no município de General Carneiro, foi preso pela...
Um dos autores do duplo homicídio que vitimou um casal no início do mês de agosto, no município de General Carneiro, foi preso pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na noite de sábado (23.8). O suspeito, de 30 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, após ser identificado na investigação da Delegacia de General Carneiro para esclarecer o crime. As vítimas, ele de 27 e ela de 29 anos, foram mortas no dia 4 de agosto, dentro da própria residência e na frente da filha de apenas 3 anos.
