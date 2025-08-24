Polícias Civil e Militar prendem autor de duplo homicídio em General Carneiro Um dos autores do duplo homicídio que vitimou um casal no início do mês de agosto, no município de General Carneiro, foi preso pela... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos autores do duplo homicídio que vitimou um casal no início do mês de agosto, no município de General Carneiro, foi preso pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na noite de sábado (23.8). O suspeito, de 30 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, após ser identificado na investigação da Delegacia de General Carneiro para esclarecer o crime. As vítimas, ele de 27 e ela de 29 anos, foram mortas no dia 4 de agosto, dentro da própria residência e na frente da filha de apenas 3 anos. Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura dá orientações para regularizar comércio de alimentos nas ruas de Cuiabá

Sema instala sensores para monitoramento da qualidade do ar em mais seis municípios

Prefeitura dá orientações para regularizar comércio de alimentos nas ruas