Polícias Civil e Militar prendem dois homens por tráfico de drogas em Pedra Preta A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (240 km de Cuiabá), em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante... Momento MT|Do R7 17/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 18h03 )

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (240 km de Cuiabá), em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante, na quinta-feira (15.5), dois homens, de 22 anos e 20 anos, por envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas no município. As prisões ocorreram após um trabalho de investigação e monitoramento realizado de forma coordenada entre as forças de segurança. Durante a ação, os policiais encontraram aproximadamente 7 quilos de maconha em uma residência pertencente ao suspeito de 22 anos, apontado como o responsável pela guarda do entorpecente em troca de uma promessa de pagamento de R$ 500. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão e uma motocicleta, supostamente utilizada para a distribuição da droga. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil de MT e PM de Goiás prendem andarilhos suspeitos de matar servidor público em Alto Araguaia

