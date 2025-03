Polícias Civil e Militar prendem faccionados com drogas e arma de fogo em Matupá

Três integrantes de uma façcão criminosa envolvidos com crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram presos em flagrante, na sexta-feira (14.3), em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, no município de Matupá. As prisões integram os trabalhos do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado para combate à atuação de facções criminosas em todo Mato Grosso.

