Polícias Civil e Militar prendem homem por agressão e cárcere privado de mulher em Tapurah

Um homem, que agrediu a mulher na zona rural do município de Tapurah (a 433 km de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, nesta segunda-feira (17.2). O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal, violência psicológica, cárcere privado e posse irregular de munição. As diligências iniciaram depois que a vítima conseguiu escapar de uma residência na zona rural de Tapurah, que fica a cerca de 30 quilômetros da zona urbana. A mulher estava bastante assustada e com diversas lesões em várias partes do corpo.

Saiba mais sobre este caso chocante e as ações das autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: