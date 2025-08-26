Polícias Civil e Militar prendem membro de facção e apreendem adolescentes e drogas em Cocalinho A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho, em parceria com a Polícia Militar, prendeu, no fim da noite desse domingo (24....

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho, em parceria com a Polícia Militar, prendeu, no fim da noite desse domingo (24.8), um homem, de 49 anos, e apreendeu dois adolescentes, ambos de 17 anos, suspeitos de serem membros de uma facção criminosa, após todos serem encontrados com uma alta quantidade de drogas em uma casa no município.

