Polícias Civis de MT e RS deflagram operação contra estelionato digital com uso de falsa autoridade policial

As Polícias Civis de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29.5), a Operação Falso Delta, para cumprimento de ordens judiciais com foco na desarticulação de um esquema criminoso de estelionato digital, em que os criminosos utilizam falsa identidade de autoridade policial com o fim de obter valores das vítimas.

