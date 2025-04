Polícias Militar e Civil detém suspeitos de sequestro e morte de adolescente encontrada em poço em Cuiabá

Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na localização de três suspeitos envolvidos na morte da jovem Heloysa Maria de Alencastro Souza, na noite desta terça-feira (22.4), em Cuiabá. A menina foi encontrada com as mãos amarradas, dentro de um poço no bairro Ribeirão do Lipa, após ser vítima de roubo. Um dos suspeitos é padrasto da adolescente.

