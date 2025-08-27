Polícias Militar e Civil prendem faccionado e apreendem diversas porções de maconha
Uma ação de policiais militares da 5ª Companhia Independente e da Polícia Judiciária Civil prendeu, nesta terça-feira (26.8), um faccionado suspeito por tráfico ilícito de drogas, em Canarana (606 km de Cuiabá). As equipes apreenderam 50 porções de substância análogas à maconha, um tablete do mesmo entorpecente, R$ 754 em espécie, uma balança de precisão além de outros materiais para embalagem e comercialização dos ilícitos.
