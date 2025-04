Polícias Militar e Civil prendem suspeitos de sequestro e morte de adolescente encontrada em poço em Cuiabá Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na localização de três suspeitos envolvidos na morte da jovem Heloysa... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h26 ) twitter

Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na localização de três suspeitos envolvidos na morte da jovem Heloysa Maria de Alencastro Souza, na noite desta terça-feira (22.4), em Cuiabá. A menina foi encontrada com as mãos amarradas, dentro de um poço no bairro Ribeirão do Lipa, após ser vítima de roubo. Um dos suspeitos é padrasto da adolescente. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), 10º Batalhão e 3º Batalhão receberam informações sobre um roubo no bairro Morada do Ouro. Os criminosos invadiram a residência, fizeram a família refém, roubaram um carro modelo HB20 e levaram a jovem. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso. Leia Mais em Momento MT: Prazo mínimo de validade dos produtos de merenda escolar avança

