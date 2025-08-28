Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8), 11 mandados de prisão. As ações foram resultado de levantamentos do Núcleo de Inteligência Operacional (Nio) da unidade.
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8), 11 mandados de prisão. As ações foram resultado de levantamentos do Núcleo de Inteligência Operacional (Nio) da unidade.
