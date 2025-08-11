Logo R7.com
Polinter prende oito foragidos da Justiça nos primeiros 10 dias de agosto

A Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Civil iniciou agosto com atuação voltada ao cumprimento de ordens de prisão em...

A Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Civil iniciou agosto com atuação voltada ao cumprimento de ordens de prisão em Mato Grosso. Somente entre os dias 1º e 10, as equipes da Polinter cumpriram oito mandados de prisão de foragidos da Justiça.

