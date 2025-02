Politec identifica primeira vítima encontrada em cova em Rondonópolis

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou, nesta sexta-feira (14.2), a primeira vítima localizada em cova próxima ao Rio Vermelho, em Rondonópolis. O exame de impressões digitais confirmou que a vítima é Luiz Otávio de Souza, um homem de 25 anos, natural do. As outras duas vítimas, um homem e uma mulher, ainda não foram identificadas. Devido ao avançado estado de decomposição, os corpos foram encaminhados para Cuiabá, onde passarão por exames de DNA. A identificação será realizada por meio do cruzamento de dados com amostras de familiares de pessoas desaparecidas constantes no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

