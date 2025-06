Politec participa de megaoperação contra furto de energia; nove são presos pelo crime A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) participou de uma megaoperação, batizada de Energia Limpa, para combater o furto... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h37 ) twitter

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) participou de uma megaoperação, batizada de Energia Limpa, para combater o furto de energia elétrica em Cuiabá. Na ação, nove pessoas foram presas em flagrante pela prática do crime, nesta quarta-feira (25.6). Com a participação de noves peritos oficiais criminais, a operação reuniu forças da Secretária de Estado de Segurança Pública (Sesp), dezoito policiais militares e dezoito técnicos da concessionária de energia. Todos constataram os crimes de furto e fraude de energia na região da Morada da Serra. Saiba mais sobre essa importante operação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura lamenta morte do comunicador Gino Rondon

