Politec procura por familiares de vítimas identificadas em Cuiabá e Nova Mutum A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) busca por familiares de três vítimas identificadas para a liberação dos corpos.... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) busca por familiares de três vítimas identificadas para a liberação dos corpos. Duas são de Cuiabá e uma, de Nova Mutum. São procurados os familiares de Luiz Carlos dos Santos, nascido em 07/08/1977, em Itabuna (BA). Ele foi encontrado morto na Rodoviária de Cuiabá, em abril deste ano. João Batista da Silva, nascido em 03/04/1958, em São José do Rio Pardo (SP), é filho de Ordalia Cândida da Silva e Anezio Eugênio da Silva. Foi encontrado morto na residência onde morava, no município de Nobres, no dia 7 de abril deste ano. Para mais informações e detalhes sobre como ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Por acordo, líderes adiam votação de 30 vetos na pauta do Congresso

Comissões mistas adiam reuniões sobre MPs do Fundo Social e do INSS

Seletivo para cursos técnicos da Seciteci recebe 4.660 inscrições