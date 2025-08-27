Política de educação digital enfrenta muitos desafios, avaliam debatedores Instituída em 2023, a Política Nacional de Educação Digital (PNED) ainda enfrenta muitos desafios em sua implementação, como a ampliação...

Instituída em 2023, a Política Nacional de Educação Digital (PNED) ainda enfrenta muitos desafios em sua implementação, como a ampliação da inclusão digital, a redução das desigualdades nacionais, a formação adequada de professores e as melhorias na infraestrutura. Foi o que reconheceram especialistas e senadores que debateram o tema em audiência pública conjunta das comissões de Educação (CE) e de Ciência e Tecnologia (CCT) nesta quarta-feira (27).

Para uma análise mais aprofundada sobre os desafios e as perspectivas da Política Nacional de Educação Digital, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: