Política industrial tem favorecido o crescimento econômico e social sustentável do Brasil, afirma Márcio Elias Rosa O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que a boa condução...

O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que a boa condução da política industrial brasileira tem se traduzido num alicerce responsável por um desenvolvimento econômico e social sustentável para o país. “O Brasil experimenta crescimentos significativos, com a menor taxa de desemprego da série histórica; uma melhor distribuição de renda e o Brasil finalmente saiu de novo do mapa da fome. Os resultados são muito positivos”, disse durante a abertura do II Seminário de Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica Nacional (Difan), organizado pela Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), em Brasília.

