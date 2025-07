Política nacional sobre endometriose é aprovada na CDH

Momento MT |Do R7

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (9) um projeto de lei que institui a Política Nacional para Prevenir e Tratar a Endometriose e garante tratamento integral da doença no Sistema Único de Saúde, com atendimento específico e especializado para mulheres com essa condição.

