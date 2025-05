Políticas públicas transformam a agricultura familiar mato-grossense e fomentam a renda de produtores O segmento tem avançado com eficiência e tecnologia a partir do apoio do Governo de MT através da Secretaria de Estado de Agricultura... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h56 ) twitter

O segmento tem avançado com eficiência e tecnologia a partir do apoio do Governo de MT através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). A parceria oferece assistência técnica, insumos, máquinas, implementos agrícolas e apoio à comercialização para milhares de famílias rurais, promovendo o desenvolvimento econômico e social no campo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como as políticas públicas estão transformando a vida no campo!

