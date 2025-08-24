Polo de futebol é entregue no Distrito de Souza Lima O programa vai atender cerca de 40 crianças e adolescentes da região, de 7 a 17 e que estejam frequentando a escola regularmente A... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 10h38 ) twitter

O programa vai atender cerca de 40 crianças e adolescentes da região, de 7 a 17 e que estejam frequentando a escola regularmente. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), deu início a mais um polo da Escolinha de Iniciação – modalidade futebol – do Programa VG Mais Esporte e Bem-Estar, na comunidade do Distrito de Souza Lima. As aulas serão realizadas no miniestádio, sempre às terças e quintas-feiras em dois horários, sempre no contraturno escolar.

