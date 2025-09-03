POLO: Sinop é destaque em boletim nacional sobre turismo de pesca esportiva A cidade de Sinop conquistou reconhecimento nacional ao ser incluída na 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Sinop conquistou reconhecimento nacional ao ser incluída na 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo (BIMT), elaborado pelo Ministério do Turismo, como um dos principais destinos de pesca esportiva do país. O documento, divulgado na última semana, mapeou os melhores locais brasileiros para a prática e destacou dez municípios de Mato Grosso. Além de Sinop, foram citadas as cidades de Alta Floresta, Barão de Melgaço, Cáceres, Canarana, Cuiabá, Nova Canaã do Norte, Poconé, Pontes e Lacerda e São Félix do Araguaia. A publicação ressalta a diversidade de cenários e a riqueza da biodiversidade mato-grossense, que atrai praticantes de pesca esportiva de diferentes regiões do Brasil. Saiba mais sobre como Sinop se destaca no turismo de pesca esportiva consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova bolsa para servidor de instituição científica

Tadeu Schmidt exibe visual diferente durante férias pela Europa!: ‘Diferentão’

Audiência pública do PPA 2026-2029 reforça importância da participação da sociedade nas decisões do Município; Evento acontece nesta sexta (5)