Ponte da avenida Bandeirantes agora tem passagem iluminada

Desde a noite desta quarta-feira (23) quem segue no período noturno pela avenida Bandeirantes, mais precisamente no trecho que passa pela ponte do córrego Lajeadinho, percebe uma grande diferença. Com investimentos do município, a Secretaria de Infraestrutura está ampliando os pontos de iluminação em vários pontos da avenida.

