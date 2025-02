Ponte da Cedro Rosa estará interditada pelos próximos 15 dias Estrutura, sobre o Rio Celeste, fica na região de divisa com o município de Nova Ubiratã A partir desta quarta-feira (5 de fevereiro... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h08 ) twitter

Estrutura, sobre o Rio Celeste, fica na região de divisa com o município de Nova Ubiratã A partir desta quarta-feira (5 de fevereiro), pelos próximos 15 dias, a ponte sobre o Rio Celeste, na Estrada Cedro Rosa, que dá acesso ao assentamento com o mesmo nome, estará interditada. A estrutura de 30 metros, na região de divisa com o município de Nova Ubiratã, passará por reparos por meio da parceria entre os dois municípios. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento (Sintra) vistoriaram a ponte na tarde desta terça-feira (4 de fevereiro) e decidiram pelo início imediato da reforma. Enquanto a ponte estiver interditada, a única opção é chegar ao Assentamento Cedro Rosa passando pelo município de Nova Ubiratã. A Prefeitura de Sorriso agradece a compreensão de todos os usuários da via, bem como das famílias que vivem no campo, e reitera que a intervenção é necessária para a segurança e o bem-estar de todos.



