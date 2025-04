Ponte do Distrito da Guarita: interdição e plano de recuperação

Momento MT |Do R7

A ponte do bairro Distrito da Guarita, em Várzea Grande, sofreu danos estruturais após fortes chuvas da última terça-feira (01), que destruíram cerca de 12 metros da cabeceira. Diante do risco de colapso, a Prefeitura interditou preventivamente a travessia e iniciou os trâmites para sua recuperação. Engenheiros confirmaram a necessidade de reparos urgentes, com previsão de conclusão entre 10 e 15 dias, dependendo das condições climáticas.

