Ponte Júlio Müller recebe revitalização após mais de uma década sem manutenção Serviços de pintura, sinalização e limpeza foram executados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos durante o ponto facultativo... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h57 )

Momento MT

Serviços de pintura, sinalização e limpeza foram executados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos durante o ponto facultativo. A ponte Júlio Müller, que liga as duas maiores cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, passou por revitalização na última sexta-feira (21), durante o ponto facultativo, pelo feriado de Corpus Christi. A intervenção foi realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, com autorização da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), já que o local ainda está sob concessão do governo do Estado em razão das obras do BRT.

