Ponte no Sadia 3 está sendo ampliada e reconstruída Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo atua com frentes emergenciais para impedir bloqueios de acesso e para resguardar população... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo atua com frentes emergenciais para impedir bloqueios de acesso e para resguardar população local A ponte que liga duas vilas no Sadia 3, em Várzea Grande, região que sofreu com as fortes chuvas deste ano, está sendo finalizada após um processo de reconstrução e ampliação. A obra, que havia sido interditada devido aos problemas estruturais, foi uma prioridade dessa nova gestão, como destacou o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Luiz Pereira.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e suas implicações para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Ilde Taques leva debate sobre o BRT à Câmara Municipal

Oito anos de gestão: Botelho relembra avanços e conquistas na ALMT

Deputado reúne-se com presidente do TJMT e debate acesso à justiça e licenciamento de assentamentos na região Araguaia