Ponte que teve cabeceira levada pelas águas é interditada para segurança e levantamento Nesta quarta-feira (02), uma equipe de engenheiros retornou ao local para avaliar a estrutura. Os técnicos constataram que a ponte... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (02), uma equipe de engenheiros retornou ao local para avaliar a estrutura. Os técnicos constataram que a ponte está totalmente comprometida e serão necessárias diversas intervenções para recuperá-la e liberá-la com segurança à população. A Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande já está trabalhando para solucionar o rompimento da ponte localizada no bairro Distrito da Guarita, que teve cerca de 12 metros de sua cabeceira destruída na última terça-feira (1°), após as fortes chuvas sobre o Município.

Para mais detalhes sobre a situação da ponte e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Câmara abre inscrições para segunda edição da feira Mãos Cuiabanas: veja como participar

Sérgio Ricardo defende transformar Centro Histórico de Cuiabá em polo de serviços

Iluminação do prédio do Congresso nesta quarta celebra o Dia de Conscientização sobre o Autismo