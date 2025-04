Pontes alerta para risco de colapso dos Correios Em pronunciamento nesta terça-feira (1), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) manifestou preocupação com a situação dos Correios... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h25 ) twitter

Em pronunciamento nesta terça-feira (1), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) manifestou preocupação com a situação dos Correios. Ele afirmou que a estatal corre o risco de um colapso operacional e financeiro. Segundo Pontes, a gestão atual acumulou prejuízos significativos após anos de resultados positivos durante o governo anterior. O senador destacou que em 2023 o déficit da empresa foi de R$ 440 milhões e, em 2024, chegou a R$ 3,2 bilhões, representando metade dos prejuízos das estatais federais. Saiba mais sobre essa situação alarmante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende mais dois envolvidos em roubo e cárcere privado em fazenda em Tabaporã

