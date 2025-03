População de Jangada quer inclusão da duplicação da BR-163 no perímetro urbano Representantes do comércio local afirmaram que os usuários da rodovia movimentam a economia local Foto: Helder Faria A população do... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h27 ) twitter

Representantes do comércio local afirmaram que os usuários da rodovia movimentam a economia local. A população do município de Jangada lotou o plenário da Câmara Municipal durante audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta sexta-feira (14), que discutiu a inclusão da duplicação no trecho da BR-163, no perímetro urbano da cidade.

