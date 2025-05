População de Primavera do Leste participa de audiência pública promovida pela Ager A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite de quarta-feira (14.05... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite de quarta-feira (14.05), uma audiência pública de Ouvidoria e Participação Social em Primavera do Leste. O evento ocorreu na Câmara Municipal e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Agência no YouTube, registrando expressiva presença de moradores, lideranças comunitárias e representantes de entidades locais. Cerca de 300 pessoas acompanharam o evento, entre participantes presenciais e espectadores que assistiram à transmissão ao vivo.

Para mais detalhes sobre a audiência e os temas discutidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

FICCO/RS desarticula grupo ligado ao tráfico de drogas

Projeto define participação em competições oficiais com base no sexo biológico

Maratona tecnológica inicia nesta sexta-feira (16) em Tangará da Serra