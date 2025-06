População e ambulantes elogiam novo ponto de vendas no Centro de Cuiabá A ação da Prefeitura de Cuiabá para reorganizar o comércio informal no Centro tem recebido elogios de vendedores ambulantes e populares...

A ação da Prefeitura de Cuiabá para reorganizar o comércio informal no Centro tem recebido elogios de vendedores ambulantes e populares. Desde sábado (7), trabalhadores que atuavam na Rua 13 de Junho passaram a ocupar, de forma experimental, a Travessa Desembargador Lobo, espaço localizado nas imediações da Praça Ipiranga. A escolha do novo ponto partiu de um diálogo direto entre a Prefeitura, por orientação do prefeito Abilio Brunini, e a Câmara Municipal, com escuta ativa dos próprios ambulantes. A proposta visa garantir condições dignas de trabalho aos comerciantes informais, ao mesmo tempo em que preserva o fluxo de pedestres e o ordenamento das vias públicas.

