População não será afetada após incêndio atingir seis ônibus da Caribus em Cuiabá

Mesmo após um incêndio atingir seis ônibus na garagem da Caribus Transportes, no bairro São João Del Rei, em Cuiabá, na tarde deste...

Momento MT

Momento MT

Mesmo após um incêndio atingir seis ônibus na garagem da Caribus Transportes, no bairro São João Del Rei, em Cuiabá, na tarde deste domingo (10), o transporte coletivo da Capital seguirá operando normalmente. Quatro veículos tiveram perda total, sendo três antigos, que já não circulavam e dois sofreram danos parciais, com possibilidade de reparo.

