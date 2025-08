População recebe atendimentos e cuidados em saúde na Praça dos Carreiros

Momento MT |Do R7

Muitas pessoas aproveitaram o Saúde na Praça, evento da Secretaria Municipal de Saúde, que aconteceu, nesta terça-feira (5), na Praça dos Carreiros. No local, moradores puderam passar por atendimento médico, psicológico e com nutricionista, atualizar o cartão de vacinação, além de receber orientações sobre doenças, vacinar os animais de estimação com a antirrábica, medir a pressão arterial, participar da busca ativa por câncer bucal e rastreio de doenças renais.

