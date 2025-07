Por ideologia ou por domínio? O agro no centro da disputa entre potências Um novo capítulo nas históricas relações entre Brasil e Estados Unidos está sendo escrito neste momento: na próxima sexta-feira (01... Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h37 ) twitter

Um novo capítulo nas históricas relações entre Brasil e Estados Unidos está sendo escrito neste momento: na próxima sexta-feira (01.08), entra em vigor (se o Trump não mudar de ideia de novo) a sobretaxa de 50% sobre grãos, carnes e minério de ferro etc, produzidos no Brasil. A medida, apesar do presidente norte-americano ter tentado disfarçar dando um viés político meio atabalhoado, é vista por especialistas como uma resposta direta aos avanços do Brasil nos BRICS – grupo econômico formado por cinco grandes países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que buscam cooperação em áreas como comércio, investimentos e desenvolvimento sustentável. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e entenda como o agronegócio brasileiro se posiciona nesse cenário de disputas geopolíticas! Leia Mais em Momento MT: Gasoduto impulsiona indústria e posiciona Cuiabá como novo polo de desenvolvimento

